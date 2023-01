O Benfica garantiu, na manhã deste sábado, a qualificação para a final da Taça da Liga feminina de futsal, ao vencer a Novasemente, por 3-0, no primeiro jogo das meias-finais, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A equipa encarnada, treinada por Alexandre Pinto, inaugurou o marcador por Fifó (4m) e Janice fez o 2-0 em cima do intervalo (19m). Na segunda parte, Inês Fernandes fez o 3-0 final (33m).

No duelo pelo título, o Benfica vai defrontar o Nun’Álvares ou o Sporting, que se defrontam a partir das 13 horas, no outro jogo das meias-finais. O Nun’Álvares é o atual detentor do título, conquistado em 2022 ante o Benfica.

A final é às 17 horas de domingo.