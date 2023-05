O Benfica e o Óquei de Barcelos garantiram, este sábado, a qualificação para as meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins.

O Benfica, que tinha ganho o primeiro jogo na receção ao HC Braga, por 5-1, voltou a vencer os minhotos, desta feita fora de casa, por 9-4, selando o apuramento.

O Óquei de Barcelos, que bateu a AD Valongo por 4-1 no primeiro jogo, também garantiu a qualificação na visita ao adversário, ao vencer por 2-0 no desempate por penáltis, depois do empate a dois golos.

No domingo, há um SC Tomar-Sporting (16h00), com o Sporting em vantagem, graças à vitória por 6-4 no primeiro jogo. Há ainda um UD Oliveirense-FC Porto (18h00). Os dragões venceram o primeiro jogo, por 7-2.