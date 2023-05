Os Boston Celtics receberam e venceram os Philadelphia 76ers por 121-87, na madrugada desta quinta-feira, no jogo dois das meias-finais da Conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Os Celtics chegaram ao final do primeiro período a vencer por 28-22 e conseguiram aumentar ligeiramente a vantagem até ao intervalo, que chegou com o 57-49.

O terceiro período acabou por fazer toda a diferença, com os Celtics a cavarem uma larga vantagem, que chegou a ser de 29 pontos, para encarar o último período com uma vantagem de 27 pontos (92-65).

No derradeiro quarto, os Celtics foram mantendo e até aumentando a diferença, que se fixou nos 34 pontos, com um parcial final de 29-22.

Jaylen Brown, com 25 pontos, foi o melhor marcador dos Celtics e de todo o jogo, seguido do companheiro de equipa Malcolm Brogdon, com 23. Tobias Harris (16) e Joel Embiid (15) foram os melhores dos Sixers.