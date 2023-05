Os Los Angeles Lakers foram a São Francisco vencer os Golden State Warriors por 117-112, no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Anthony Davis, com 30 pontos, 23 ressaltos e cinco assistências, foi determinante para o triunfo. LeBron James também acrescentou um duplo-duplo, com 22 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências. Stephen Curry (27-6-3) e Klay Thompson (25-3-4) destacaram-se nos Warriors.

A Este, no jogo dois das meias-finais, os New York Knicks venceram os Miami Heat por 111-105 e igualaram a eliminatória em 1-1.

O resumo do Warriors-Lakers:

Jalen Brunson, com 30 pontos, foi o melhor marcador do jogo, tendo ainda acrescentado cinco ressaltos e duas assistências. Julius Randle também esteve em destaque, com 25 pontos, 12 ressaltos e oito assistências. Caleb Martin (22-8-1) foi o melhor marcador dos Heat.

Nesta altura, e quanto às outras eliminatórias, os Nuggets lideram por 2-0 frente aos Suns a Oeste e, a Este, os Sixers têm vantagem de 1-0 sobre os Celtics.

O resumo do Knicks-Heat: