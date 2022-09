O ciclista britânico Adam Yates assinou contrato com a UAE Emirates, anunciou esta terça-feira a equipa que conta com os portugueses João Almeida e os irmãos Rui e Ivo Oliveira, revelando que o vínculo é válido até 2025.

«Estou muito entusiasmado por juntar-me à UAE Emirates. Assisti ao crescimento da equipa ao longo dos anos e esta era uma oportunidade que não podia recusar. Sinto que estou a entrar nos meus melhores anos enquanto ciclista e que a equipa vai potenciar o melhor de mim», justificou o ainda corredor da INEOS, citado em comunicado.

Na UAE Emirates, Adam Yates, cujo potencial nunca foi confirmado com um resultado de excelência nas grandes voltas – foi quarto no Tour2016 e na Vuelta2021 - vai encontrar outros nomes de peso para as principais corridas, como o esloveno Tadej Pogacar, bicampeão da Volta a França, o espanhol Juan Ayuso, terceiro classificado da última Vuelta, e João Almeida.

Yates, que representou a INEOS nas últimas duas temporadas, conta com 18 vitórias no currículo, nomeadamente na Volta à Catalunha de 2021, na Volta aos Emirados Árabes Unidos (2020), na Clássica de San Sebastián (2015) ou na Volta à Alemanha já este ano.