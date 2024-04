No ciclismo, Wout van Aert anunciou a desistência da Volta a Itália em bicicleta. A oficialização foi feita pelo próprio corredor neerlandês nas redes sociais da sua equipa.

«Olá a todos. Estou muito feliz por vos poder dizer que estou bem. Neste momento estou a recuperar das minhas lesões na «Através da Flandres». Neste momento, muitas das lesões estão a melhorar, mas as minhas costelas estão a limitar-me. Neste momento nem consigo treinar, estou apenas a tentar dar umas pedaladas na bicicleta, mas não é o suficiente para treinar. Desta forma, tomei a decisão de não ir à Volta à Itália. É uma pena, estou muito desapontado por falhar o meu segundo maior objetivo da temporada. Contudo, neste momento, tenho de priorizar a minha saúde e dar tempo de descanso ao meu corpo», disse van Aert num vídeo publicado no Twitter da Visma, que iria liderar no Giro.

O corredor, de 29 anos, dá assim prioridade à recuperação total, depois de ter sofrido várias fraturas, entre elas a da clavícula, na clássica «Através da Flandres».