João Almeida (Deceuninck-QuickStep) ganhou mais de 100 mil euros em prémios individuais na Volta a Itália, depois de ter terminado a prova na quarta posição e no terceiro lugar no prémio da juventude. Já Ruben Guerreiro (Education First) ficou-se pelos 28 mil euros.

O ciclista da Deceuninck-QuickStep somou a quantia exata de 100.380 euros, o terceiro valor mais alto entre os participantes, enquanto Guerreiro chegou aos 27 863 euros, o oitavo melhor registo, segundo cálculos divulgados esta quarta-feira pelo Cycling News.

Estes valores podem não corresponder à quantia exata que cada um vai arrecadar, pois é frequente haver uma divisão pela equipa em certas categorias.

Os vários top 3 e top 10 ao longo da prova, mas, sobretudo, por ter liderado a classificação geral e a classificação da juventude por 15 dias valeram a João Almeida um prémio elevado. Ruben Guerreiro, venceu a nona etapa e a classificação da montanha e também contribuiu para que Portugal se assumisse como o quarto país com maior número de ganhos, numa lista encabeçada pela Grã-Bretanha.

O vencedor do Giro, Tao Geoghegan Hart (INEOS) arrecadou mais de 314 mil euros.