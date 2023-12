Tadej Pogacar foi confirmado no Giro de 2024. A oficialização foi feita pela Volta a Itália nas redes sociais.

No vídeo publicado é possível ver Pogacar a chegar a terras transalpinas e a ser recebido por uma pessoa com uma placa do «Giro D´Italia». Pogacar entra depois num carro e afirma em italiano «Andiamo».

O vencedor da Volta a França em 2020 e 2021 vai assim ser a aposta da Emirates no Giro, prova onde João Almeida tem sido o trunfo da equipa dos Emirados Árabes Unidos. Em 2023, o corredor português terminou mesmo a prova no terceiro lugar.