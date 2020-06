Puebla de Sanabria e Salamanca vão substituir o Porto e Viseu no trajeto da Volta a Espanha, que, tal como já havia sido anunciado, já não passará por Portugal, devido à pandemia de covid-19.

A prova vai decorrer de 20 de Outubro a 5 de novembro, e contra o previsto, a 15.ª etapa não acaba no Porto, mas sim em Puebla de Sanabria, e a etapa imediatamente a seguir parte de Salamanca, e não de Viseu, como inicialmente estava agendado.

A decisão foi das autarquias das duas cidades portuguesas, que resolveram não entrar em eventos até resolverem a crise sanitária gerada pela covid-19. Porém, reiteram a sua vontade em participar em edições futuras, de acordo com o As.

O diretor da corrida Javier Guillén diz que vai «manter vivas as relações e os laços» existentes e espera no futuro «voltar a negociar» com Portugal.