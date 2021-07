Notícia trágica que chega da Colômbia: Julián Esteban Gómez, menino de 13 anos que ficou famoso pelas lágrimas que derramou aquando da vitória de Egan Bernal na Volta a França de 2019, morreu atropelado no passado domingo.

O jovem estava a treinar na sua terra natal, Zipaquirá (também a localidade de Bernal), quando foi colhido por um camião. Gómez integrava a equipa de ciclismo da cidade, treinada pelo ex-ciclista Fabio Rodríguez, e ambicionava ser profissional da modalidade.

A sua morte gerou uma onde enorme de consternação na Colômbia, com o presidente do país e o governador de Cundinamarca, departamento onde residia, a expressarem pesar pelo seu desaparecimento através das respetivas contas oficias no Twitter.