O Benfica informou esta sexta-feira que o jogo com o SC Horta, do campeonato nacional de andebol, foi adiado, depois de se terem registado «casos de covid-19», no plantel encarnado.

Além disso, o emblema da Luz suspende ainda os treinos «por tempo indeterminado».

O jogo com o SC Horta estava agendado para este sábado, 5 de dezembro.