Depois de ter anunciado o cancelamento do primeiro Grande Prémio da época 2020, previsto para este fim de semana na Austrália, a Federação Internacional de Automobilismo confirmou o adiamentos das provas no Bahrein, Vietname e China, devido ao surto do novo coronavírus.

Numa nota publicada no site da Fórmula 1, é explicado que a época deverá começar apenas no fim de maio, embora não haja ainda qualquer confirmação oficial acerca do adiamento do Grande Prémio da África do Sul, terceira prova do calendário e que está agendada para 29 de março.