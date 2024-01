O conto de fadas terminou com prata. Perto do inimaginável, Luke Littler, de apenas 16 anos, foi derrotado na final do Campeonato do Mundo pelo experiente Luke Humphries, agora líder do ranking mundial. As decisões aconteceram em Londres, num Alexandra Palace lotado e fervoroso a cada lançamento.

Humphries entrou melhor, vencendo o primeiro set. Contudo, o estreante Littler respondeu e empatou a final. Numa noite imprópria para cardíacos, o jovem inglês chegou a ter uma vantagem de 2-4, fazendo acreditar a legião que o acompanhou no Alexandra Palace. Entre cânticos e coreografias, o nível de ansiedade era idêntico a um desempate por penáltis.

Todavia, seguiu-se o recital de Humphries, que, pacientemente, compôs uma reviravolta digna de um campeão do mundo. Mais de duas horas após o começo do encontro, o Luke mais experiente no salão começou por “ferir” o adversário com novo empate (4-4). Depois, e aproveitando o nervosismo de Luke Littler, consomou a conquista, com o derradeiro 7-4.

O inglês Luke Humphries sobe, aos 28 anos, ao Olimpo dos dardos, com o primeiro Campeonato do Mundo da modalidade e consequente subida à liderança do ranking mundial.

Por sua vez, o vice-campeão Luke Littler é já uma estrela no universo dos dardos, e não só. O jovem inglês viralizou nas redes sociais, ora pelos festejos, ora pelo amor à modalidade, mobilizando a atenção de milhares para esta edição do Campeonato do Mundo.

One of the greatest sporting stories ever ends in heartbreak for Luke Littler...



But what an incredible tournament the 16-year-old gave us 🙌



No doubt, he will be back. pic.twitter.com/x6BBCbahE6 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2024

Se esta final não tivesse já motivos suficientes de interesse, este 3 de janeiro de 2024 fica também marcado pela despedida do árbitro Russ Bray, “The Voice” (A Voz), que durante 30 anos vibrou face aos pontos dos atletas. De forma distinta, Russ Bray assumiu o microfone e deu voz ás sensações da plateia.

Neste Campeonato do Mundo de dardos, o português José Sousa, campeão europeu em 2020, foi eliminado na segunda ronda.