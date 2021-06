O ciclista português Ivo Oliveira, da equipa UAE Emirates, sofreu uma embolia pulmonar. O gaiense de 24 anos confirmou o problema esta quinta-feira, através das redes sociais.

Oliveira teve uma queda no Critério do Dauphiné, a 3 de junho, da qual resultou uma fratura do fémur e do quinto metacarpo da mão direita, lesões que o obrigaram a ser operado.

O campeão da Europa de perseguição individual nos Europeus de pista, em novembro de 2020, viu dias depois ser-lhe diagnosticado o problema nos pulmões.

«A operação correu bem e inicialmente pensava que iria para casa junto da família o mais rápido possível. Infelizmente, poucos dias depois, surgiram algumas complicações e foi-me detetada embolia pulmonar, a presença de coágulos nos pulmões. Felizmente foi detetado a tempo e nos últimos dias tenho sentido evoluções pela positiva, o que me deixa com esperanças de que tudo vá correr pelo melhor», escreveu, via Instagram.

Oliveira, que era o único português em prova no Dauphiné, desistiu após cair a cerca de 30 quilómetros do final da quinta etapa.