O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu esta quinta-feira a segunda etapa da Volta à Eslovénia em bicicleta, ao chegar isolado à meta, sendo agora o novo líder.

O vencedor da Volta à França em 2020 cumpriu os 147 quilómetros entre Zalec e Celje em 03:32:03 horas, chegando à meta com um minuto e 22 segundos de avanço para o segundo classificado, o seu compatriota Matej Mohoric (Bahrain). Em terceiro chegou o italiano Diego Ulissi, companheiro de equipa de Pogacar, também a um minuto e 22 segundos, o mesmo tempo de Matteo Sobrero (Astana), quarto.

Na geral, Pogacar lidera com um minuto e 24 segundos de avanço sobre Mohoric, segundo, enquanto Ulissi é terceiro a um minuto e 28 segundos.

Rui Oliveira (UAE Emirates), único português em prova, chegou à meta na 130.ª posição e está no 80.º lugar da geral. Tinha sido terceiro na primeira tirada.

A terceira etapa vai ligar Brezice a Krsko, ao longo de 165 quilómetros, com três contagens de montanha de terceira categoria. A Volta à Eslovénia, que vai na sua 27.ª edição, termina no domingo, com a quinta e última etapa.