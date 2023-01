O basquetebolista norte-americano Donovan Mitchell brilhou na madrugada desta terça-feira (noite de segunda nos Estados Unidos), ao anotar 71 pontos no triunfo dos Cleveland Cavaliers sobre os Chicago Bulls, por 145-134, após prolongamento, na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Um registo inédito e memorável para Mitchell, um máximo de carreira, natural quando a marca de 70 ou mais pontos é uma raridade na história da liga.

O atleta de 26 anos tornou-se apenas o sétimo na história da NBA a marcar 70 ou mais pontos num só jogo, algo que aconteceu pela 12.ª vez: Wilt Chamberlain conseguiu-o por seis vezes, na década de 60. Os restantes foram Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson, Elgin Baylor e Devin Booker.

Mitchell é o primeiro desde Devin Booker, em 2017, a conseguir 70 ou mais pontos num só jogo. E a marca da última noite é mesmo a mais alta de sempre desde os 81 pontos de Kobe Bryant feitos há quase 16 anos, em janeiro de 2006.

AS MELHORES MARCAS DE PONTOS

Wilt Chamberlain (2 março 1962) – 100 pontos

Kobe Bryant (22 janeiro 2006) – 81

Wilt Chamberlain (8 dezembro 1961) – 78

David Thompson (9 abril 1978) – 73

Wilt Chamberlain (16 novembro 1962) – 73

Wilt Chamberlain (13 janeiro 1962) – 73

Wilt Chamberlain (3 novembro 1962) – 72

David Robinson (24 abril 1994) – 71

Elgin Baylor (15 novembro 1960) – 71

Donovan Mitchell (2 janeiro 2023) – 71

Devin Booker (24 março 2017) – 70

Wilt Chamberlain (10 março 1963) - 70

A exibição de Donovan Mitchell para os 71 pontos:

Além disso, estabelece ainda a melhor marca da franquia, que era partilhada, até à noite de segunda-feira, por LeBron James e Kyrie Irving (57 pontos).

O jogo acabou decidido apenas no prolongamento, depois do 130-130 registado no final do quarto período.

Também decidido no prolongamento foi o encontro entre os Golden State Warriors e os Atlanta Hawks: os atuais campeões venceram por 143-141, após o 121-121 no final do quarto período. Klay Thompson foi a figura da partida, com 54 pontos para os Warriors.

Resultados da última noite:

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers, 115-121

Cleveland Cavaliers-Chicago NBulls, 145-134 (após prolongamento)

Indiana Pacers-Toronto Raptors, 122-114

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans, 120-111

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs, 139-103

Houston Rockets-Dallas Mavericks, 106-111

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets, 124-111

Golden State Warriors-Atlanta Hawks, 143-141

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons, 135-106

Los Angeles Clippers-Miami Heat, 100-110