Os Gonzaga Bulldogs estão na final do torneio universitário de basquetebol norte-americano (NCAA) e fizeram-no de uma forma absolutamente épica, na madrugada deste domingo, com um triplo de Jalen Suggs em cima da buzina (buzzer-beater), quase do meio-campo.

Já no prolongamento, com 88-90 a favor dos Gonzaga, Johnyy Juzang, após uma boa jogada, empatou a partida a 90 pontos para os UCLA Bruins, a 3.3 segundos do final do quarto período.

O treinador dos Gonzaga, Mark Few, optou por não pedir o desconto de tempo, Corey Kispert repôs a bola em jogo e Jalen Suggs, após três dribles em progressão com a bola, lançou quase do meio-campo para um dos maiores lançamentos da história da NCAA, que proporcionou a festa incrível para a equipa da Universidade de Gonzaga.

Suggs correu de imediato para festejar, subindo a mesa de controlo do marcador, rodeado pelos seus companheiros.

A final é contra os Baylor Bears, na terça-feira.