O tenista português Jaime Faria tem novo adversário na primeira ronda do Estoril Open, o espanhol David Jordá Sanchis, de 29 anos.

A organização do torneio anunciou, ao início da noite desta segunda-feira, que o francês Constant Lestienne «retirou-se do Estoril Open e que Jaime Faria tem um novo oponente». Lestienne, 90.º do ranking, sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

David Jordá Sanchis, 329.º do ranking ATP, entra no quadro principal como «lucky loser» e é assim o oponente do português de 20 anos, 220.º do ranking.

O encontro está previsto para começar às 12 horas, no court central do Clube de Ténis do Estoril, podendo ser seguido no Maisfutebol.

Este é o primeiro encontro de Jaime Faria no quadro principal de um torneio do circuito ATP.