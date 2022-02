Portugal e Espanha jogam esta sexta-feira, a partir das 19 horas, a presença na final do Europeu de futsal de 2022. O jogo realiza-se na Ziggo Dome, em Amesterdão, Países Baixos.

É o 33.º encontro entre as seleções ibéricas e, em duelo, estão os dois últimos vencedores da competição. Portugal é o campeão em título, depois do êxito inédito que conseguiu em 2018. Já a Espanha venceu a edição de 2016 e é a recordista de troféus, com sete europeus. A Itália tem dois títulos e a Rússia um.

O saldo entre Portugal e Espanha em 32 duelos é claramente favorável aos espanhóis, que venceram 25 encontros (a contar com um no desempate por penáltis). Portugal venceu três (um deles a final do Euro 2018 no prolongamento e outro, também no prolongamento, nos quartos de final do Mundial em 2021). Houve ainda quatro empates.

Jorge Braz convocou todos os 14 jogadores para o duelo das meias-finais, ao passo que Catela e Esteban Guerrero não figuram na lista de Fede Vidal, que chamou 13 atletas.

Os croatas Nikola Jelic e Vedran Babic são os árbitros do jogo. O terceiro árbitro é o chuco Ondrej Cerny e o russo Vladimir Kadykov é o cronometrista.

