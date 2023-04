O FC Porto venceu este domingo na visita ao Benfica por 29-28, com um golo de António Areia, a 12 segundos do fim, quando os azuis e brancos estavam até em inferioridade numérica, no duelo que fechou a 21.ª jornada.

Num encontro com um final eletrizante, o FC Porto, que partia para a jornada com mais um ponto do que os encarnados, conseguiu consumar o triunfo em cima do final, depois de ter obtido a primeira vantagem no encontro já dentro dos últimos 13 minutos do clássico.

O Benfica alcançou uma vantagem inicial de 2-0 e nunca perdeu a dianteira do marcador na primeira parte.

Os encarnados chegaram cedo a ter uma vantagem de 6-2, a maior diferença da primeira parte, mas os azuis e brancos reagiram e conseguiram mesmo empatar a nove golos.

Porém, a equipa de Chema Rodríguez voltou a superiorizar-se, chegou a ter por duas vezes vantagens de três golos até ao descanso e chegou ao intervalo na frente pela margem mínima, 15-14.

Na segunda parte, a diferença registada ao final dos primeiros 30 minutos foi o mote para um maior equilíbrio e o FC Porto empatou a 15 golos, depois a 16 e a seguir a 17. Não conseguiu chegar à vantagem, mas não deixou fugir a equipa da casa no marcador.

O Benfica ainda chegou ao 20-18, mas o FC Porto empatou a 20 golos e conseguiu mesmo a primeira vantagem no encontro aos 47 minutos e 28 segundos, quando fez o 22-23 no marcador.

A partir daí, o jogo teve um final ao rubro, com constantes respostas mútuas e mudanças de comando e o golo final de António Areia a dar o triunfo aos comandados de Magnus Andersson.

Petar Djordjic, com nove golos, foi o melhor marcador do Benfica e de todo o jogo. Do lado do FC Porto, destacaram-se Rui Silva e Pedro Cruz, cada um com cinco golos.

21.ª Jornada – Resultados:

AA Avanca-Marítimo, 29-25

GC Santo Tirso-ADA Maia/UMaia, 26-21

Póvoa Andebol-Sporting, 32-43

ABC/UMinho-Belenenses, 31-26

Ac. Viseu-V. Setúbal, 24-23

FC Gaia-Águas Santas, 25-23

Benfica-FC Porto, 28-29

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 61 pontos

2.º: FC Porto, 60

3.º: Benfica, 57

4.º: ABC/UMinho, 47

5.º: Águas Santas, 46

6.º: Belenenses, 44

7.º: Marítimo, 40

8.º: Vitória Setúbal, 39

9.º: FC Gaia, 38

10.º: Póvoa Andebol, 36

11.º: AA Avanca, 35

12.º: Ac. Viseu, 31

13.º: ADA Maia/UMaia, 30

14.º: GC Santo Tirso, 24