A Federação de Andebol de Portugal (FAP) vai assumir as nomeações dos árbitros para os jogos deste fim de semana, depois do anúncio da greve dos árbitros de andebol, que colocava em causa a realização, por exemplo, do clássico entre Benfica e FC Porto, jogo de importância capital nas contas do título.

A solução encontrada pela FAP passa pela solicitação às associações regionais, às quais todos os árbitros estão filiados, dos árbitros disponíveis para apitar os jogos oficiais deste fim de semana, sendo que, sabe o Maisfutebol, vários árbitros de Elite assumiram a disponibilidade para serem nomeados.

A FAP explica que estas medidas são adotadas com o objetivo de garantir que está assegurada a verdade desportiva das competições.

De acordo com um comunicado da FAP, a Associação Portuguesa de Árbitros e Oficiais de Mesa de Andebol (APAOMA), promotora do protesto, assumiu que «interferiu diretamente na esfera individual dos árbitros» que apresentaram dispensa para este fim de semana de forma concertada, com o intuito de «obtenção de melhores condições [para os árbitros] e para que, de uma vez por todas, os órgãos federativos defendam o bom nome e imagem dos quadros de arbitragem».

Esta situação, provocada por um diferendo entre a APAOMA e o Conselho de Arbitragem (CA) faz com que a entidade que gere o andebol nacional deixe também críticas ao CA, considerando que este, ao aceitar «passivamente que as dispensas são legítimas está a ser conivente», o que, no entender da FAP «desvirtua por completo a sua função e a até a sua validade e eficácia».

Nesse sentido, daqui em diante, o CA perde os poderes de nomeação de árbitros para todas as competições oficiais,que passa para a esfera direta da FAP.

