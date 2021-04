Sporting e Imortal qualificaram-se, este sábado, para a final da Taça de Portugal de basquetebol, ao eliminarem, respetivamente, o FC Porto e o Benfica.

No primeiro jogo do dia, a equipa algarvia levou a melhor sobre os encarnados com um triunfo por 92-88.

No outro duelo, os leões, atuais detentores do troféu, superaram o FC Porto com uma vitória por 85-77.

A final está marcada para as 16 horas de domingo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.