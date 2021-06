FC Porto e Sporting disputam neste domingo o jogo 4 da final do campeonato nacional de hóquei em patins. O encontro está agendado para as 15 horas, no Dragão Arena, e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.

Os leões podem garantir já o título, uma vez que lideram a decisão por 2-1. Em caso de triunfo dos dragões, a decisão fica adiada para o quinto jogo.

SIGA A DECISÃO DO TÍTULO DE HÓQUEI EM PATINS.