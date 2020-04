Ainda sem data para a reabertura das piscinas, a Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou, esta sexta-feira, um conjunto de normativas que foram aprovadas com vista à reabertura dos espaços de competição e que prevê, entre outras medidas, que o mesmo espaço apenas possa albergar 140 atletas por dia.



Este limite tem em conta uma piscina com dez pistas e com 20 atletas por cada um dos sete períodos de treino, com utilização alternada pelos mesmos, entre a água e o aquecimento fora dela.



«Cabe, no entanto, a cada uma das entidades proprietárias dos espaços aquáticos a responsabilidade de assumir estes e outros protocolos de segurança e de higienização, assim como a reabertura das instalações», esclarece a FPN.



O documento elaborado pela FPN abrange várias normativas para grupos de competição como a gestão do espaço, o distanciamento de segurança entre atletas e as medidas de higiene.



A FPN defende que, entre outras regras, exista um espaço de quatro metros quadrados de segurança entre os atletas, seja possível evitar o cruzamento entre os grupos A e B (os que estão a nadar com os do aquecimento), a redução da utilização dos balneários de cada instalação para 50 por cento da sua capacidade e ainda a utilização de cacifos alternados nos mesmos.



Quanto às aulas de natação e grupos especiais, estão previstos cuidados no distanciamento social, higienização sistemática e proteção individual dos nadadores.



«A apresentação deste documento visa essencialmente sensibilizar os órgãos tutelares sobre a problemática associada à paragem do setor e que abrangem os aspetos económicos, desportivos e relacionados com a promoção da atividade desportiva e exercício físico», refere o documento apresentado pela FPN.



Neste conjunto de regras apresentadas pela FPN é feita alusão, como base científica para assegurar a segurança dos praticantes, ao relatório que o Grupo de Assessoria e Tratamento de Água de Piscina de Saúde Pública do Reino Unido (PWTAG) efetuou, e segundo o qual «a água da piscina é um ambiente seguro e isento da covid-19», devido ao tratamento com cloro.