Depois da aventura em França no ACCS, o internacional português Bruno Coelho vai prosseguir a carreira no futsal em Itália: foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do FF Napoli.

O acordo é válido por duas temporadas, segundo o anúncio feito pelo próprio jogador, através da rede social Facebook.

Campeão europeu em 2018 por Portugal, Bruno Coelho conhece assim o seu sexto clube como sénior na carreira, depois de Vila Verde, V. Olivais, Belenenses, Benfica e ACCS.

O FF Napoli vai disputar, em 2021/2022, o principal escalão do futsal transalpino, depois de ter garantido a subida de divisão na época finda.