O internacional português Bruno Coelho, que representa atualmente a equipa de futsal do Benfica, foi condenado a pagar 174 mil euros ao Nápoles. Em causa, está a mudança do jogador de 36 anos para os encarnados, no verão de 2022.

Aquando do regresso ao Benfica, há quase dois anos, o Nápoles anunciou que iria recorrer aos tribunais, a propósito da transferência. Os italianos alegavam que Bruno Coelho tinha vínculo até 2023 com o clube.

A decisão do Tribunal Federal nacional foi publicada na terça-feira, no sítio oficial da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

«O Tribunal Federal Nacional - Secção de Disputas Económicas, decidindo em caráter definitivo, acolhe o recurso interposto pelo ASD Napoli Futsal (…) e em consequência, condena o Sr. Bruno Alexandre Dias Coelho ao pagamento a favor do ASD Napoli Futsal (…) da quantia de 174 mil euros a título de multa, pela violação do art. 5 do acordo económico assinado pelas partes a 20 de outubro de 2021», lê-se, na decisão.

Bruno Coelho, que já tinha representado o Benfica de 2011 a 2019, cumpre a segunda época seguida nas águias, a 11.ª no total da carreira. Em 2020/21, esteve no ACCS de França, antes de uma época em Nápoles.

Outro jogador visado pelo Nápoles que também conheceu pena de multa na terça-feira foi o internacional esloveno Nejc Hozjan, pela mudança para o Noia FS, de Espanha, em 2022. O jogador de 31 anos, que esta época voltou a Itália para jogar no Sandro Abate, foi condenado a pagar uma multa ainda maior do que Bruno Coelho: 271.500 euros.