A equipa de futsal do Eléctrico qualificou-se, este domingo, para as meias-finais da Liga, com a vitória caseira por 5-4 ante o Sp. Braga/AAUM, em Ponte de Sor, no jogo três dos quartos de final.

Os minhotos chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, mas a equipa comandada por João Freitas Pinto conseguiu dar a volta ao marcador.

John Lennon (2m), Hugo Neves (22m), Ferrugem (26m), Daniel Airoso (31m) e Matheus (39m) deram o triunfo à equipa alentejana. Tiago Brito (3m), Vítor Hugo (11m), Fábio Cecílio (34m) e Allan Guilherme (36m) marcaram para a equipa de Joel Rocha, que fica pelo caminho.

Nas meias-finais, o Eléctrico defronta o Benfica, que na sexta-feira carimbou, ao jogo dois dos quartos de final, o apuramento ante o Leões de Porto Salvo.

O Sporting, que também se qualificou para as meias-finais ao bater o Futsal Azeméis, no sábado, por 1-0, ao jogo dois (fazendo o 2-0 na eliminatória), aguarda adversário saído do Fundão-Quinta dos Lombos, equipas que estão com 1-1 na eliminatória e disputam o jogo três esta segunda-feira (21h00).