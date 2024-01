A seleção nacional de futsal de Portugal vai jogar ante o Japão a 3 e 5 de fevereiro (sábado e 2.ª feira), em Matosinhos, no Centro de Desportos e Congressos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta segunda-feira.

Os dois jogos, que acontecem dentro de duas semanas, são de preparação para o Mundial 2024 e estão marcados para as 20 horas.

Portugal assegurou o apuramento para o Mundial 2024 ao terminar no primeiro lugar do grupo E da Ronda de Elite, com 15 pontos, à frente da Finlândia (12 pontos), Geórgia (seis) e Arménia (três).

O Mundial 2024 decorre no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro.