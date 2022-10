Sporting e Benfica arrancaram triunfos por 2-1 na primeira jornada do campeonato nacional de futsal.

Os leões, que defendem o título e no último fim de semana conquistaram a Supertaça precisamente diante dos encarnados, bateram o Eléctrico no Pavilhão João Rocha, com golos de Esteban Guerrero (6m) e Zicky Té (34m). John Lennon (8m) fez o tento da equipa visitante.

Já as águias, venceram no reduto do Leões de Porto Salvo. O reforço Diego Nunes marcou logo aos dois minutos e Rocha aumentou a vantagem aos 11. A 58 segundos do final da partida, os anfitriões reduziram por Hiroshi, numa altura em que já jogavam em 5x4.

Resultados dos jogos deste sábado:

Quinta dos Lombos-Portimonense, 10-4

Sp. Braga-Caxinas, 2-2

Leões de Porto Salvo-Benfica, 1-2

Sporting-Eléctrico, 2-1