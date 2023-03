O Sporting está nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal, ao eliminar o Sp. Braga no desempate por penáltis (5-4), após um empate a três golos.

No Pavilhão Municipal da Póvoa do Varzim, palco da final da oito, a equipa de Nuno Dias andou sempre atrás do prejuízo.

Allan Guilherme e Fábio Cecílio deram dois golos de vantagem ao Sp. Braga, mas Zicky Té, a seis segundos do intervalo, reduziu para o Sporting.

No início da segunda parte a equipa de Joel Rocha conseguiu novamente chegar aos dois golos de vantagem, com outro golo de Fábio Cecílio.

O Sporting reagiu com um golo de Merlim, e empatou a 2 minutos e 11 segundos do fim, por Cavinato.

Nos penáltis a equipa leonina não falhou nenhuma conversão, e contou ainda com a defesa de Bernardo Paçó à conversão de Allan.

O Sp. Braga fica pelo caminho, enquanto que o Sporting, vencedor das últimas quatro edições da prova, segue para as meias-finais, fase em que vai defrontar o Nun’Álvarez, da segunda divisão, que eliminou o Modicus (1-4).

A outra meia-final será disputada entre o Benfica, que goleou o Lusitânia por 6-1, e o Ferreira do Zêzere, que goleou o Nacional (0-4).