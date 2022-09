Erick Mendonça e Zicky Té (Sporting) e Silvestre (Benfica) estão de volta à seleção de futsal de Portugal, integrando a lista de 14 convocados do selecionador Jorge Braz, esta quarta-feira, para a Finalíssima a disputar entre 15 e 18 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina.

A Finalíssima, prova que vai ter a sua primeira edição, em articulação entre a UEFA e a CONMEBOL, conta com o bicampeão europeu Portugal, a Espanha (que substituiu a vice-campeã europeia Rússia), sendo Argentina e Paraguai os representantes da América do Sul.

Nas meias-finais, a 15 de setembro, pelas 17 horas locais (21h de Portugal Continental), Portugal joga as meias-finais, ante o Paraguai. No mesmo dia, às 19h45 locais (23h45 portuguesas), defrontam-se Espanha e Argentina.

A final é a 18 de setembro, às 16h45 locais (20h45 portuguesas) e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares às 14h00 locais (18h00 portuguesas).

A comitiva lusa concentra-se no domingo, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Parte no mesmo dia para Madrid, antes de seguir para Buenos Aires.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas);

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting);

Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica);

Universal: Erick Mendonça (Sporting);

Alas: Pany (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Tiago Brito (SC Braga/AAUM) e Silvestre (Benfica);

Ala/Pivô: Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM);

Pivô: Zicky Té (Sporting) e Hugo Neves (Sporting).