A Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, que garantiu a subida à segunda divisão de futsal, depois de conquistar o título de campeão no terceiro escalão, está de luto pela morte do jogador Lucas Azevedo num acidente de aviação.

«O momento é de profunda consternação e, como tal, faltam-nos as palavras. A Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança chora o desaparecimento de Lucas de Oliveira Azevedo em consequência de um acidente de viação ocorrido na última madrugada, no Rio de Janeiro», refere a nota publicada esta segunda-feira nas redes sociais do clube.

«À família enlutada, com a qual partilhamos esta profunda dor, os nossos sentidos pêsames. Conservaremos todos os momentos que contigo vivenciámos perto dos nossos corações. Nunca te esqueceremos, Lucas Azevedo», lê-se ainda.

O ala brasileiro, de 21 anos, fez 25 jogos na última temporada. Em 2021/22, representou o CA Mogadouro.