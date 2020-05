De saída para os franceses do ACCS Paris, Ricardinho mostrou-se insatisfeito pelo tratamento recebido pelos dirigentes do Inter Movistar durante o confinamento devido à pandemia de Covid-19.



«Lamento a falta de contacto. Desde que entramos em quarentena, os diretores falaram comigo na primeira semana. Não sei se sou ou não jogador do Inter. É esta a despedida que mereço? Acho que merecia mais carinho, uma simples mensagem a perguntar se estava tudo a correr bem. Estou desiludido, mas estarei sempre agradecido ao clube», disse durante uma conversa no Instagram, citado pelo AS.



O internacional português abordou ainda a partida para a capital francesa após sete anos em Espanha. «Não se Paris será a minha última aventura no futsal. Por onde passei deixei a minha marca e espero fazer o mesmo em França. Vamos tentar chegar à 'final four' da Liga dos Campeões, o que seria incrível», referiu.



Considerado seis vezes o melhor jogador do mundo, Ricardinho deixou a porta aberta a um eventual regresso a Portugal e confessou ter esperança de que o FC Porto crie uma equipa na modalidade.



«Espero que sim, seja quem for for o presidente do FC Porto. Já tive a oportunidade de falar várias vezes com Vítor Baía, que está na lista do presidente Pinto da Costa e sempre que gostaria de ter uma equipa de futsal. Seria bom para o futsal português a entrada de outra equipa com identidade e uma porta aberta para melhorar o jogo no norte do país», concluiu.