Um dia depois de revalidarem o título mundial de ginástica acrobática em pares femininos no Campeonato do Mundo de ginástica acrobática, que decorre em Baku, no Azerbaijão, Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira conquistaran novo ouro no exercício de Equilíbrio.

A dupla do Acro Clube da Maia voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, levando a melhor sobre o par britânico, segundo, e a dupla do Cazaquistão, com um total de 28.750 pontos.

São já várias as medalhas internacionais conquistadas por esta dupla cuja história o Maisfutebol já contou.