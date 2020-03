A Fórmula 1 anunciou o adiamento de mais três Grandes Prémios. Trata-se das provas de Holanda, Espanha e Mónaco.

O Grande Prémio dos Países Baixos ia voltar ao calendário pela primeira vez desde 1985 e estava previsto para o fim de semana de 1 a 3 de maio. Uma semana depois, estava programada a corrida no circuito espanhol.

O Mónaco iria ocorrer no fim de semana de 21 a 24 de maio, mas com a situação de pandemia de Covid-19 «a Fórmula 1, a FIA e os três promotores decidiram tomar esta decisão de modo a garantir a saúde e segurança de staff itinerante, participantes no campeonato e dos fãs».

As partes estudam a possibilidade de encontrar datas alternativas e a Fórmula 1 estuda a possibilidade de a temporada iniciar-se assim que possível após maio».