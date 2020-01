A Hero, equipa de Paulo Gonçalves na edição 42 do Dakar, anunciou esta segunda-feira a saída antecipada da prova que decorre na Arábia Saudita, na sequência da morte do piloto português.

«Toda a equipa da Hero MotoSports está em profundo luto depois da trágia perda do nosso piloto Paulo Gonçalves no domingo. Com imenso respeito pelo nosso colega que partiu, a Hero não vai continuar a sua participação no Rali Dakar 2020», escreveu a equipa, em comunicado, através da rede social Twitter.

The entire Hero MotoSports Team is in deep mourning after the tragic demise of our rider Paulo Goncalves on Sunday. With immense respect for our departed teammate, Hero MotoSports will not continue its participation at the Dakar Rally 2020.