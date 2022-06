O treinador de hóquei em patins do FC Porto, Ricardo Ares, em declarações ao Porto Canal após o triunfo sobre o Benfica (3-2) no jogo 5 da final do play-off, que consagrou os portistas como campeões nacionais:

«[Benfica foi um digno adversário mas o FC Porto é um justo campeão?] Esta época acredito que fomos os melhores, estivemos na frente desde a segunda jornada. O Benfica foi um adversário muito forte como é sempre, mas merecemos [ser campeões] pelo que trabalhámos e conseguimos esta época. O melhor é que há muito para melhorar e queremos mais.

[Fator-chave para ser campeão] A humildade dos jogadores, quererem ser melhores cada dia, é essa a nossa forma de trabalhar. O que se passou hoje, amanhã já ninguém se lembra, temos de trabalhar para sermos melhores.

[Balanço da época] Faltou a Elite Cup, perdemos a final, mas estamos muito felizes.»