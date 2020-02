Grande surpresa no campeonato nacional de hóquei em patins. O FC Porto perdeu em casa do HC Braga por 6-2 e ficou a sete pontos do líder Benfica.

Os dragões correm mesmo o risco de caírem para quinto na tabela, caso o Óquei de Barcelos vença o Sporitng, neste domingo, jogo que a TVI24 transmite e que pode acompanhar no Maisfutebol.

De resto, o Benfica também sofreu e foi preciso um golo marcado mesmo à beira do fim para bater o Valongo por 3-2.

Os encarnados permanecem na frente do campeonato com 46 pontos, mais cinco que a Oliveirense [venceu fora a AE Física, por 4-0] e seis que o Sporting [40 pontos e menos um jogo].