O Benfica perdeu, este domingo, por 2-1, na visita ao penúltimo classificado do campeonato nacional de hóquei em patins, o Riba D’Ave.

Em Famalicão, Gonçalo Pinto adiantou os encarnados aos cinco minutos, mas Pedro Silva fez a reviravolta para os anfitriões ao apontar dois golos (10m e 47m).

Com este desaire, o Benfica é ultrapassado pelos principais rivais e cai para a quarta posição, com 22 pontos. À 10.ª jornada, o Sporting lidera com 25 pontos, os mesmos da Oliveirense, que é segunda classificada. O FC Porto está no terceiro lugar, com 24.