Roberto Di Benedetto é baixa na equipa de hóquei em patins do Benfica, informaram esta sexta-feira os encarnados.

O defesa/médio de 26 anos sofreu uma «fratura alinhada do 4.º osso metacárpico da mão esquerda» no treino da passada terça-feira e «está a realizar tratamento conservador com imobilização e fisioterapia».

Di Benedetto, internacional francês, leva 12 golos em 13 jogos esta temporada.