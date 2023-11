O Murches alcançou neste sábado um apuramento histórico para os oitavos de final da Taça Europeia de hóquei em patins, ao vencer os franceses do Lyon por 4-3.

Depois de na sexta-feira ter derrotado os alemães do Walsum, a equipa do concelho de Cascais, com apenas nove anos de existência, voltou a ganhar e fez história no ano de estreia nas competições europeias

Também nesta segunda jornada, depois da derrota pesada com os italianos do Follonica por 9-2, o HC Braga goleou os suíços do RSC Uttigen (9-0), em jogo do grupo B, resultado que mantém em aberto o apuramento da equipa minhota para os oitavos de final da competição.