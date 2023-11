Em tese, o duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz tinha tudo o que era preciso para ser ser mais uma grande batalha entre os dois melhores tenistas de 2023.

Na prática, esteve muito longe de sê-lo. O sérvio, número 1 do Mundo, recordista de títulos do Grand Slam e vencedor de três dos quatro Majors da temporada, despachou o espanhol de Murcia em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Djokovic, que partilha com Roger Federer o recorde de vitórias no torneio que junta os oito melhores tenistas da época, vai tentar tornar-se no primeiro tenista a vencer as ATP Finals (outrora Masters Cup) em sete ocasiões.

Pela frente terá o italiano Jannik Sinner, que o derrotou na fase de grupos e que, depois, permitiu que seguisse para as meias-finais, ao derrotar o dinamarquês Holger Rune na quinta-feira.