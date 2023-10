O FC Porto aplicou a primeira derrota no campeonato ao Sporting, este sábado, com um triunfo no clássico de hóquei em patins, por 5-3, no Dragão Arena.

Gonçalo Alves (5m e 24m), Hélder Nunes (6m e 28m) e Ezequiel Mena (22m) apontaram os golos dos dragões, enquanto João Souto (23m), Toni Pérez (46m) e Gonzalo Romero (50m) marcaram para os verde e brancos.

Com este triunfo, o FC Porto ultrapassa o Sporting e sobe ao terceiro lugar do campeonato de hóquei em patins, com os mesmos 12 pontos dos leões.

Oliveirense e Sp. Tomar, que venceu este sábado no reduto do Óquei de Barcelos, lideram com 15 pontos ao fim de cinco jornadas.

Resultados da quinta jornada de hóquei em patins:

Benfica – Murches, 4-2

HC Braga – Oliveirense, 3-5

Óquei de Barcelos - Sporting de Tomar, 3-5

Juventude Pacense – Carvalhos, 5-1

FC Porto – Sporting, 5-3

Famalicense – Turquel, 9-4

Valongo - Riba d’Ave, 6-3