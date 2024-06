A Seleção Nacional masculino de hóquei em patins vai defrontar a Argentina, a Angola e os Estados Unidos da América na fase de grupos do Mundial 2024, que decorre em setembro.

O sorteio, realizado esta sexta-feira, ditou que Portugal fique no grupo A: o primeiro jogo é a 16 de setembro, ante os Estados Unidos, e o segundo no dia seguinte, diante da Angola. A 18 de setembro, realiza-se o embate com a Argentina.

A Seleção Nacional, refira-se, é a atual vice-campeã do mundo, depois de ter perdido na final do último Campeonato do Mundo precisamente com a Argentina. A equipa liderada por Paulo Freitas procura vencer o Mundial pela 17.ª vez na história.

No Mundial feminino, Portugal ficou no grupo A, juntamente com Colômbia, França e Argentina. Quatro vezes finalista vencida e duas medalha de bronze, a Seleção ainda procura o primeiro triunfo na prova.

O Mundial feminino tem igualmente início a 16 de setembro.