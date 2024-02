Deu empate a receção do Sporting ao FC Porto (3-3), este sábado, em jogo da 18.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão João Rocha, o clássico começou até bastante calmo e com as duas equipas cautelosas. No entanto, tudo mudou aos 24 minutos, quando João Souto abriu o marcador para os leões.

Não durou muito essa vantagem: logo no início do segundo tempo, aos 27 minutos, Carlo Di Benedetto deixou novamente tudo igualado.

Essa segunda parte, de resto, foi bem mais agitada.

O Sporting reagiu bem ao golo sofrido e teve alguns minutos de domínio face ao adversário, que teve consequências no resultado. Rafael Bessa fez o 2-1 aos 38 minutos, Ferran Font ampliou para 3-1 a dez minutos do fim.

O FILME DO JOGO.

Só que depois foi a vez de o FC Porto reagir. Os dragões subiram as linhas, começaram a pressionar o rival, mas só nos últimos minutos conseguiram reentrar na partida.

Carlo Di Benedetto bisou a dois minutos do fim para o 3-2, mas logo a seguir Telmo Pinto deixou os portistas com menos um, após ter visto o cartão azul.

Ainda assim, a formação azul e branca conseguiu ganhar um livre direto. Gonçalo Alves falhou, mas o árbitro mandou repetir, por infração de Girão. O guarda-redes perdeu a cabeça, protestou de forma veemente e foi expulso.

À segunda, Gonçalo Alves marcou mesmo e fechou o resultado final: 3-3, num clássico emocionante.

Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar, agora com 44 pontos. O FC Porto é segundo, com 43 pontos: ambos os rivais podem ver a Oliveirense descolar na liderança.