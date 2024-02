O FC Porto qualificou-se, na madrugada deste sábado (noite de sexta-feira em San Juan, Argentina), para a final da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao impor-se aos argentinos do Lomas de Rivadavia por 10-2, na primeira meia-final da prova.

No Estádio Aldo Cantoni, Gonçalo Alves (3, 33, 35 e 37 minutos), Ezequiel Mena (11 e 20 minutos), Carlo Di Benedetto (12 e 48 minutos), Hélder Nunes (21 minutos) e Rafa (44 minutos) fizeram os golos dos campeões europeus, que já ganhavam ao intervalo por 5-1. Franco Gómez (22 e 48 minutos) reduziu para o finalista vencido do último campeonato sul-americano de clubes.

O FC Porto jogará a final da 20.ª edição da Taça Intercontinental já na madrugada de segunda-feira (00h30), no mesmo palco, com os argentinos do UVT San Juan, campeões sul-americanos e vencedores da prova em 1986, ou os espanhóis do FC Barcelona, recordistas de êxitos, com seis (1983, 1998, 2006, 2008, 2014 e 2018), que atuam na vaga do vice-campeão europeu Valongo. Esta meia-final joga-se às 00h30 de domingo.

A equipa treinada pelo espanhol Ricardo Ares vai tentar suceder aos italianos do Trissino e repetir o inédito troféu de 2021, quando derrotou o Sporting a duas mãos e inverteu os desaires de 1983 e 2018, passando a acompanhar Benfica (2013 e 2017) e Óquei de Barcelos (1992) entre os clubes portugueses que já foram campeões mundiais.