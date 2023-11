A polícia inglesa deteve um homem, por suspeita de homicídio involuntário, no caso da morte do jogador de hóquei no gelo Adam Johnson, que faleceu depois de sofrer um corte no pescoço durante um jogo.

O jogador dos Nottingham Panthers foi atingido por um patim no pescoço durante o jogo contra os Sheffield Steelers, a 28 de outubro.

Johnson, de 29 anos, foi levado para o hospital, onde acabou por ser declarado morto.

Depois da autópsia, as autoridades afirmaram que a morte se deveu a uma lesão fatal no pescoço.

A polícia informou que o suspeito foi detido esta terça-feira e pediu ao público que se «abstenha de fazer comentários e especulações que possam prejudicar a investigação».