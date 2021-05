A seleção nacional portuguesa de voleibol masculino venceu este domingo a Hungria, por 3-0, em Matosinhos, fechando a qualificação para o Europeu 2021 só com vitórias.

A equipa comandada por Hugo Silva venceu com os parciais de 15-25, 20-25 e 22-25.

A seleção, que garantira o apuramento no sábado, vai estar pela sexta vez – a segunda consecutiva – numa fase final do Europeu da modalidade, que se joga na Estónia, na Finlândia, na Polónia e na República Checa, de 11 a 19 de setembro, com 24 seleções.