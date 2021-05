A Seleção Nacional de voleibol somou esta sexta-feira a quarta vitória em outros tantos jogos na fase de qualificação do Euro 2021, ao vencer na receção à Bielorrússia, por 3-1.

Em Matosinhos, Portugal triunfou pelos parciais de 25-22, 25-19, 21-25 e 25-21.

A dois jogos do final do grupo G, a seleção lusa lidera com 11 pontos, mais quatro do que a Bielorrússia e oito do que Hungria e Noruega.

Se vencer a próxima partida, que é frente à congénere norueguesa, Portugal garante o apuramento para o Europeu.