Portugal entrou esta sexta-feira a vencer no grupo G de qualificação para o Europeu de voleibol, frente à Bielorrússia, por 3-2, em jogo realizado em Budapeste.

Num encontro entre duas nações separadas por dois lugares na hierarquia mundial, Portugal (53.º) bateu a Bielorrússia (55.º) pelos parciais de 21-25, 25-23, 23-25, 25-23 e 15-10.

Os comandados de Hugo Silva somam agora dois pontos, contra um da Bielorrússia. Esta tarde, estão ainda a jogar a Hungria e a Noruega na primeira jornada, no encontro entre as duas outras seleções do grupo.

No sábado, Portugal joga com a Noruega (15h00) e defronta a Hungria no domingo (18h00).

De 14 a 16 de maio, joga-se o segundo torneio de qualificação do grupo G, em Matosinhos.

Apuram-se para o Europeu os vencedores dos sete grupos de qualificação desta segunda fase e os cinco melhores segundos classificados. Estas 12 seleções juntam-se aos quatro organizadores (Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia) e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final do Europeu de 2019, no qual Portugal foi 20º.